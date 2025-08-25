قائمة السفراء تتسبب بكسر نصاب جلسة البرلمان وتعصف بـ"قانون التربية"

شفق نيوز- بغداد

كشف نواب، يوم الاثنين، عن كسر نصاب جلسة البرلمان المنعقدة الآن، بسبب طرح رئاسة المجلس التصويت على قائمة السفراء، ما سيؤدي لتأجيل التصويت على مشروع قانون وزارة التربية.

وبحسب منشورات للنواب رائد المالكي وحيدر المطيري، فإنه تم كسر نصاب الجلسة، وخروج النواب من القاعة، ما سؤدي لتأجيل تشريع قانون وزارة التربية، بحسب النواب.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أعلنت قبل قليل، عن إضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء لجدول أعمال الجلسة.

وقالت في بيان مقضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء)".

وعقد مجلس النواب، قبل قليل، جلسته الاعتيادية، بحضور 170 نائبا، ورئاسة محمود المشهداني.

وتعليقا على القائمة، بين عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، لوكالة شفق نيوز، ان "الأسماء الموجودة في القائمة والمرشحة المناصب سفراء مجهولة وغير معروفة".

وأضاف أن "السفير يمثل البلد في السياسة الخارجية وليس حزب او جهة سياسية، وان قانون الخدمة الخارجية ينص على ضرورة ان يكون 75‎%‎ من السلك الدبلوماسي و25‎%‎ خارج السلك الدبلوماسي، وللأسف هذا غير موجود".