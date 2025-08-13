قائمة اسماء.. المساءلة والعدالة تستبعد عشرات المرشحين الجدد والمفوضية تتحرك صوب 400

شفق نيوز- نينوى/ بغداد/ ذي قار

أفاد مفوضية الانتخابات في نينوى وذي قار، اليوم الأربعاء، بأن هيئة المساءلة والعدالة أبلغتها عشرات المرشحين من السباق الانتخابي في المحافظة، لشمولهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة.

قائمة الاسماء المستبعدة

وأوضح مصدر في مكتب نينوى لوكالة شفق نيوز أن قسم شؤون المرشحين والأحزاب تسلّم القوائم التي تضم أسماء 55 مرشحاً من المستبعدين، مشيراً إلى أن المكتب سيباشر الإجراءات الأصولية لإبلاغهم رسمياً، مع منحهم فترة زمنية محددة لتقديم الطعون وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

وبموازاة ذلك، استبعدت المساءلة بدورها عشرة مرشحين عن محافظة ذي قار.

تأتي هذه القرارات ضمن موجة أوسع من الاستبعادات، إذ كانت المفوضية العليا قد أبعدت في وقت سابق، ضمن قائمة أولية، أكثر من 60 مرشحاً في عموم البلاد.

وفي هذا السياق، قال النائب رائد المالكي إن عدد المستبعدين بقرارات المفوضية قد يصل إلى 400 مرشح، موضحاً أن الزيادة الكبيرة في الأعداد تعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل لأول مرة على الانتخابات النيابية، حيث تنص المادة (7/3) منه على استبعاد فئات واسعة من مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والفساد المالي والإداري والمسيئة للسمعة، حتى وإن شملهم قانون العفو.

وأضاف المالكي أن السبب الآخر وراء ارتفاع عدد المستبعدين هو تفعيل أحكام المساءلة والعدالة بشكل صارم بعد أن كانت تشهد تساهلاً أو غض نظر في الدورات الانتخابية السابقة.