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قائد ليبي في مكافحة "الارهاب" يطلب الاستفادة من خبرات العراق 

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T14:25:57+0000
قائد ليبي في مكافحة "الارهاب" يطلب الاستفادة من خبرات العراق 

شفق نيوز/ أبدى آمر قوة مكافحة الإرهاب في ليبيا، اليوم الأربعاء، رغبة بلاده بالاستفادة من الخبرات الامنية العراقية، فيما اكد مستشار الامن القومي العراقي أن بغداد لن "تبخل" عن المشاركة في نقل تجربتها إلى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن الاخير استقبل بمكتبه، اليوم، آمر قوة مكافحة الإرهاب في دولة ليبيا اللواء محمد محمود الزين والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء، بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأمنية منها، فضلا عن بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب اللواء الزين، بحسب البيان، عن "رغبة بلاده بالاستفادة من الخبرات العراقية وتعزيز التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب والاستخبارات"، مشيداً بما "يمتلكه العراق من خبرات كبيرة في هذا المجال".

من جانبه أكد الأعرجي، أن "العراق لن يبخل عن المشاركة الحقيقية في نقل تجربته إلى الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة منها"، مبينا أن "العراق يشجع كل مؤسساته الأمنية على التعاون بين البلدين وتبادل المعلومات والتدريب، ورفع القدرات وتوقيع مذكرات التفاهم الأمنية".

وأضاف الأعرجي، أن "التعاون في المجال الأمني والاستخباري مع الدول الشقيقة والصديقة يستمر بشكل فاعل وحقيقي بما يعزز الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "العراق وليبيا عانيا من خطر الإرهاب، ويجب الاستمرار بالعمل على تطوير قابليات أجهزة البلدين الأمنية، للمضي بمكافحة المجاميع الإرهابية والقضاء عليها".

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