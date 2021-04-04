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قائد عسكري يرفض تولي منصب محافظ ذي قار والكاظمي يمتلك 3 أسماء

Category: سیاسة

Date: 2021-04-04T14:49:58+0000
قائد عسكري يرفض تولي منصب محافظ ذي قار والكاظمي يمتلك 3 أسماء

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني مطلع، يوم الاحد، عن رفص قائد عسكري تولي منصب محافظ ذي قار، مشيرا الى أن البوصلة تتجه نحو الفريق الركن عبدالغني الاسدي لتعيينه بالاصالة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يملك حاليا ثلاثة اسماء لتولي منصب محافظ ذي قار بسبب اعتذار الفريق الركن سعد حربية عن تولي المنصب بعد تنحيته من منصب قيادة عمليات كركوك".

وبين، أن "الأسماء المطروحة امام الكاظمي، هي احمد الخفاجي، نجم الغزي، والمحافظ الحالي بالوكالة عبدالغني الاسدي ".

وأكد المصدر، أن" الكاظمي قريب من إصدار أمر بتعيين عبدالغني الاسدي لمنصب المحافظ خاصة بعد حصوله على الدعم الكلي من عوائل الشهداء في ذي قار"، مبينا أن "الاسدي بدأ باعداد مشروع خدمي كبير لذي قار يعتمد على شركات أعادت اعمار الأنبار خلال السنوات الماضية".

يشار الى أن 13 مسؤولاً محلياً في محافظة ذي قار طالبوا امس السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسم ملف منصب المحافظ، محذرين من العودة إلى "نقطة الصفر".

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