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قائد شرطة يتقدم باستقالته لوزير الداخلية

Category: سیاسة

Date: 2021-03-13T19:03:26+0000
قائد شرطة يتقدم باستقالته لوزير الداخلية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، السبت، بأن قائد شرطة محافظة ذي قار تقدم بطلب استقالته من منصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم عبود قدم لوزير الداخلية عثمان الغانمي طلب اعفاء من المنصب".

وأضاف، "لغاية الآن لم يتم الرد على طلب الاعفاء بالقبول أو الرفض، لكن الاقرب سيتم قبلوها بعد ايجاد بديله، خلال الساعات المقبلة".

وكانت ذي قار قد شهدت أعمال عنف واسعة النطاق قبل أسابيع خلفت قتلى وجرحى من المتظاهرين برصاص قوات الشرطة خلال احتجاجات طالبت بإقالة المحافظ.

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