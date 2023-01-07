قائد بالحشد: سليماني أنتفض لنصرة العراقيين وحماية أعراضهم من الدواعش

شفق نيوز/ قال معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي، يوم السبت، إن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "انتفض من أجل نصرة العراقيين" مع إجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة تُقدر بثلثي العراق في أواسط 2014.

وقال العيساوي في كلمة ألقاها خلال المهرجان التابيني الذي أقيم في محافظة المثنى، إنه "يجدر بالباحثين والكتاب والمؤرخين العمل على توثيق السيرة الجهادية والبطولية والإنسانية لقادة النصر ورفاقهما نظرا لما قدموه من تضحيات جسيمة من اجل تحرير الأرض وحماية المقدسات".

واضاف، أن "قاسم سليماني كان أول من ساعد العراقيين في حربهم ضد داعش الارهابي"، مشيرا الى أن “الشهيد سليماني انتفض لنصرة العراقيين وحماية أعراضهم من رجس الدواعش وكان ابرز الحاضرين في خطة فك الحصار عن آمرلي".

ولفت العيساوي الى أن "من يشمت بالقادة الشهداء ورفاقهم إنما هو شريك للقاتل الذي نفذ جريمة الاغتيال الغادرة بحق قادة النصر ورفاقهم".