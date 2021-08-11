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قائد بالبيشمركة: موالون للعمال الكوردستاني رشحوا للانتخابات العراقية بسنجار

Category: سیاسة

Date: 2021-08-11T13:52:13+0000
قائد بالبيشمركة: موالون للعمال الكوردستاني رشحوا للانتخابات العراقية بسنجار

شفق نيوز/ كشف قائد لقوات البيشمركة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، يوم الاربعاء، ان لدى حزب العمال الكوردستاني مرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال عضو قيادة سنجار، قاسم دربو، لوكالة شفق نيوز، ان "الوضع في سنجار لم يطرأ عليه اي تغيير لعدم تطبيق الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل حول تطبيع الاوضاع الخدمية والادارية والامنية في مناطق سنجار".

وبين ان "قوات حزب العمال الكوردستاني لديها نقاط عسكرية في ثلاث الى اربع مناطق داخل مدينة سنجار".

واضاف "هنالك مرشحان في الانتخابات العراقية المقبلة تابعين وموالين لحزب العمال الكوردستاني ويتنافسون على كوتا الايزيديين في مناطق سنجار".

واكد دربو ان "اجراء الانتخابات في سنجار في خضم الظروف الحالية سيكون صعبا مع غياب الاستقرار فيها"، متوقعا حدوث "عمليات تزوير لنتائج الانتخابات ان جرت في سنجار".

يشار الى ان مجلس النواب في دورته الحالية ضمن عدداً من الكورد الموالين لحزب العمال الكوردستاني.

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