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قائد الناتو الجديد في العراق يقدم ايجازاً عن عمله: لا نمتلك قوة قتالية

Category: سیاسة

Date: 2021-05-17T13:23:29+0000
قائد الناتو الجديد في العراق يقدم ايجازاً عن عمله: لا نمتلك قوة قتالية

شفق نيوز/ أكد قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق مايكل لوليسجارد، يوم الاثنين، أن بعثته لا تمتلك قوات قتالية داخل العراق.

وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير بحث مع لوليسجارد، عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة".

وقدم قائد بعثة الناتو الجديد بحسب البيان "إيجازا عن عمل البعثة ومهامها المحددة، مؤكدا عدم وجود قوة قتالية داخل العراق،وإنما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب".

من جانبه أكد الأعرجي، أن "القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال".

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