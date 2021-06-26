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قائد الحشد الشعبي في الأنبار: عودة قاسم مصلح أو تغييره أمر عائد للهيئة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-26T17:45:06+0000
قائد الحشد الشعبي في الأنبار: عودة قاسم مصلح أو تغييره أمر عائد للهيئة

شفق نيوز/ بيّن قائد الحشد الشعبي في الأنبار اللواء علي المالكي، يوم السبت، ان عودة قائد عمليات الحشد الشعبي في الانبار قاسم مصلح أمر عائد لهيئة الحشد الشعبي.

وقال المالكي لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأمر متروك لقيادات هيئة الحشد الشعبي، والتصريح به أمر غير صحيح".

وأضاف المالكي في حديثه أن "الموضوع متعلق بقيادات الهيئة وحتى الآن لا توجد هناك أي مؤشرات حول تغيير قاسم مصلح".

وأكد المالكي، قائلاً "الموضوع ليس بيدي، أنا قائد الحشد الشعبي في الأنبار، وبالنسبة لقيادة عمليات غرب الانبار يعود أمرها لقيادات الهيئة".

واعتقلت قوات خاصة عراقية قاسم مصلح في في 27 أيار/مايو، بتهمة "الإرهاب"، الأمر الذي كاد أن يفجر نزاعاً دموياً في قلب المنطقة الخضراء ببغداد، إذ انتشرت حينها فصائل من الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء وحاصرت عدة مواقع حيوية بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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