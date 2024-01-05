قائد الحرس الثوري: سليماني أنقذ العراق من شر الهيمنة الأمريكية

شفق نيوز/ قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، يوم الجمعة، إن الجنرال قاسم سليماني "أنقذ العراق من شهر الهيمنة الأمريكية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم تشييع جثامين ضحايا تفجيرات في مقبرة "الشهداء" في مدينة كرمان.

وأضاف أنه "لقد خضنا معركة حقيقية مع قوة اسمها أمريكا خلال العقود القليلة الماضية، وفي كل هذه المعارك ألحقنا بهم هزائم مذللة".

وتابع اللواء سلامي بالقول "لقد جاءوا إلى العراق، ولكنهم فشلوا، والحاج قاسم منع أمريكا من تحقيق أهدافها، وأنقذ العراق من شر الهيمنة الأمريكية".

وقال: "انهم فشلوا أيضاً في أفغانستان، وأرادوا إسقاط حزب الله من الساحة السياسية في لبنان، لكن اليوم يرى الجميع قوته، كما كانوا يريدون الإطاحة بالنظام السوري، لكن سوريا بقيت وخرجت أمريكا"، مردفا بالقول: "لقد فرضوا علينا عقوبات لانهيار البلاد، لكن عقوباتهم أيضا باءت بالفشل".