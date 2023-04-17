قانون "يهدد" الموارد المالية للدولة واتفاق حكومي برلماني على تعديله

شفق نيوز / كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الاثنين، عن تأجيل عرض قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة للتصويت في مجلس النواب بعد طلب الحكومة التريث في عرضه، فيما بينت انها ستجري تعديلات بشأن بعض فقراته وتقليل التخصيصات المالية الواردة فيه.

وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية جاسم العلوي لوكالة شفق نيوز "كان يفترض من مجلس النواب التصويت على قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، إلا أن بطلب من ممثل الحكومة تم سحب القانون من جدول الأعمال وتأجيل التصويت عليه لحين إجراء تعديلات على مواد القانون".

وأضاف العلوي ان "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ستقوم بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون رعاية ذوي الاعاقة حسب طلب الحكومة لاحتوائه على تخصيص مالي مخالف للقانون ويكلف الدولة مبالغ فوق طاقتها".

وتابع النائب قائلاً "بعد العيد ستقوم لجنة الانتهاء من التعديلات بإرسال المسودة النهائية للقانون التصويت إلى رئاسة البرلمان".