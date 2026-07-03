قانون جرائم المعلومات يتصدر جدول أعمال الجلسة الأولى بعد العطلة التشريعية للبرلمان

شفق نيوز- بغداد

حدد مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين المقبل، موعد عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني، فيما تصدّر قانون جرائم تقنية المعلومات جدول الأعمال.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين، هي: مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين، فضلاً عن مقترح قانون تعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، أن المنهاج النيابي سيكون مختلفاً تماماً عن الدورات السابقة وسيشهد جدول أعمال جلساته تخصيص جلسات استماع ومناقشة أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات الرقابية وبرامجها وخططها التطويرية.

وكانت رئاسة البرلمان، قد كشفت في وقت سابق، عن وجود حراك نيابي للمضي بتشريع عدد من القوانين المهمة والمتأخرة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون الحشد الشعبي وقانون الخدمة المدنية الاتحادية.

وتعد هذه القوانين من أبرز الملفات التشريعية المؤجلة خلال الدورات البرلمانية الأخيرة، ولا سيما قانون النفط والغاز الذي ما يزال محل خلافات بشأن إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط.