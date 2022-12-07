قانون الموازنة يغيب عن البرلمان العراقي 30 يوماً

شفق نيوز/ يدخل مجلس النواب العراقي، يوم غد الخميس، في عطلة تشريعية لمدة 30 يوماً، على أن يستأنف جلساته في التاسع من كانون الثاني المقبل.

وقال النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز، إن السنة التشريعية الأولى ستنتهي يوم غد الخميس، مبيناً أن مجلس النواب سيدخل في العطلة التشريعية لمدة شهر على أن يستأنف جلساته من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية في 9 كانون الثاني للعام 2023.

وأوضح الكاظمي، أنه "لا توجد أي جلسة لمجلس النواب يوم غد الخميس"، مشيراً إلى أن "رئاسة المجلس ستعلن عن انتهاء السنة التشريعية وتمتع أعضاء البرلمان بالعطلة التشريعية".

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد ربطت تمديد الفصل التشريعي وتأجيل العطلة، بوصول قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب.

وقررت رئاسة مجلس النواب، في 8 تشرين الثاني 2022، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، وذلك "لإقرار قوانين مهمة". وبحسب نواب ذكروا لوكالة شفق نيوز، فإنه في حال وصول قانون الموازنة العامة من الحكومة قبل انتهاء الفصل التشريعي في التاسع من شهر كانون الأول، فإن البرلمان سيمدد عمله مرة أخرى لحين إقرار قانون الموازنة.