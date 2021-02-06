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قانون الموازنة على طاولة الكتل السياسية قبل عرضه للتصويت

Category: سیاسة

Date: 2021-02-06T13:17:46+0000
قانون الموازنة على طاولة الكتل السياسية قبل عرضه للتصويت

شفق نيوز/ أعلنت كتلة القوى العراقية، يوم السبت، قرب التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشيرة إلى إن النسخة الاخيرة للقانون ستعرض على الكتل السياسية قبل جلسة التصويت.

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية في طور وضع النقاط الاخيرة للقانون الموازنة وحريصة جدا على عرض النسخة الاخيرة للقانون على الكتل السياسية رغم اختلاف وجهات النظر على بعض مواد القانون".

وأضاف إن "اللجنة المالية فيها تمثيل للكتل السياسية وهي على اطلاع بما يجري من تعديل على مواد وفقرات قانون الموازنة وسيتم النظر على النسخة الاخيرة للقانون قبل التصويت".

ولفت الدهلكي، إلى أن "قانون الموازنة سيعرض للتصويت خلال الايام المقبلة، إلا إنه لم يحدد بعد موعد التصويت على القانون".

وأعلن نواب في البرلمان العراقي أن اللجنة المالية أنهت ما يقارب من 95 % من مواد وبنود موازنة العام الحالي.

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