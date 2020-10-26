قانون الانتخابات.. اتفاق كوردي- عربي على إضافة الحمدانية وبعشيقة لقضاءي مخمور والشيخان

شفق نيوز/ افاد مصدر نيابي، يوم الاثنين، بتوصل الكتل الكوردية والعربية الى اتفاق على إضافة الحمدانية وبعشيقة لقضاءي مخمور والشيخان ضمن قانون الانتخابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، بخصوص الاعتراضات بين الكتل العربية والكوردية على تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى، إن "الاعتراض الاول جاء من نواب نينوى وهو يتعلق باضافة احياء من داخل المدينة الى الأقضية والنواحي خارج مركز المدينة".

واضاف أن "الاعتراض الثاني يتعلق باتفاق بعض الكتل العربية والكوردية على تقسيم سهل نينوى المكون من ثلاث وحدات إدارية وإضافتها الى مناطق بعيدة عن السهل، وهو ما اعترض عليه نواب المكون التركماني والمسيحي".

واوضح المصدر أنه "تم الاتفاق بين الكتل العربية والكوردية على اضافة قضاء الحمدانية في سهل نينوى الى قضاء مخمور وبعشيقة الى قضاء الشيخان".

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد أعلن اليوم الإثنين، الاتفاق على التصويت خلال جلسة تعقد في وقت لاحق من اليوم على الدوائر الإنتخابية المتبقية لنينوى وكركوك، بعد تأجيلها في الجلسة السابقة لعدم التوافق حولهما.



