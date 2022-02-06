سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قانوني يكشف مصير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد جلسة البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-02-06T07:58:44+0000
قانوني يكشف مصير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد جلسة البرلمان

شفق نيوز/ أكد الخبير في القانون العراقي علي التميمي، اليوم الأحد، أن تأجيل مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين، لا يبطل المرشحين الحاليين.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، لا يبطل ترشيح المرشحين الذين تم المصادقة على قبولهم من قبل مجلس النواب، كما لا يفتح باب الترشيح من جديد، خصوصاً ان هذا الأمر ليس له علاقة بالمرشحين، بل هو من اختصاص العمل البرلماني".

وبين أنه "لا يوجد أي نص دستوري وقانوني يؤكد ابطال الأسماء المرشحة وفتح الباب من جديد، خصوصاً ان المشرع العراقي، لم يكن يتوقع أن تصل الأمور الى ما هو عليه من تهديد بعدم عقد الجلسة بسبب الخلافات السياسية، ولهذا ترك الأمر مفتوحا دون تحديد مصير ما بعد هذه المدة".

related

البرلمان يحدد موعد استجواب وزيري الصناعة والزراعة

Date: 2019-11-13 15:18:01
البرلمان يحدد موعد استجواب وزيري الصناعة والزراعة

لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Date: 2022-01-24 11:38:05
لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

Date: 2019-06-22 14:04:57
الحلبوسي يقدم توضيحاً للرأي العام

مجلس النواب يُنهي قراءته الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان

Date: 2019-11-19 18:53:43
مجلس النواب يُنهي قراءته الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان

البرلمان يعتزم رفع الحصانة عن 20 نائبا بطلب من القضاء

Date: 2021-04-19 08:41:28
البرلمان يعتزم رفع الحصانة عن 20 نائبا بطلب من القضاء

الديمقراطي الكوردستاني يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-01-12 18:51:56
الديمقراطي الكوردستاني يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

Date: 2019-11-19 19:10:28
مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

البرلمان يفشل بعقد جلسته المرتقبة

Date: 2019-12-23 18:51:58
البرلمان يفشل بعقد جلسته المرتقبة