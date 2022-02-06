قانوني يكشف مصير المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد جلسة البرلمان

شفق نيوز/ أكد الخبير في القانون العراقي علي التميمي، اليوم الأحد، أن تأجيل مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين، لا يبطل المرشحين الحاليين.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، لا يبطل ترشيح المرشحين الذين تم المصادقة على قبولهم من قبل مجلس النواب، كما لا يفتح باب الترشيح من جديد، خصوصاً ان هذا الأمر ليس له علاقة بالمرشحين، بل هو من اختصاص العمل البرلماني".

وبين أنه "لا يوجد أي نص دستوري وقانوني يؤكد ابطال الأسماء المرشحة وفتح الباب من جديد، خصوصاً ان المشرع العراقي، لم يكن يتوقع أن تصل الأمور الى ما هو عليه من تهديد بعدم عقد الجلسة بسبب الخلافات السياسية، ولهذا ترك الأمر مفتوحا دون تحديد مصير ما بعد هذه المدة".