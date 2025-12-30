قانونية جلسة البرلمان الأولى على المحك.. فائق زيدان يجتمع بالرئاسة

شفق نيوز – بغداد

وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، إلى مبنى مجلس النواب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن زيدان عقد عقب وصوله اجتماعاً مع رئيس السن وأمين عام المجلس لمناقشة قانونية جلسة يوم أمس التي تم خلالها اختيار رئيس المجلس ونائبه الاول، مشيراً إلى أن زيدان سيبحث أيضاً آلية تمرير مرشح منصب النائب الثاني وفق أعلى الأصوات أو قاعدة نصف +1.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب لاستكمال اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس.

يذكر أن البرلمان أخفق يوم أمس في حسم منصب النائب الثاني بعد جولتين لم تسفرا عن فوز المرشحين ريبوار طه وشاخوان عبد الله، ما دفع إلى رفع الجلسة إلى اليوم الثلاثاء لمواصلة التداول.

وكان البرلمان قد نجح سابقاً في حسم منصب رئيس المجلس بعد فوز المرشح هيبت الحلبوسي بـ208 أصوات، فيما ذهب منصب النائب الأول للنائب عن كتلة الصادقون، عدنان فيحان.