قانونية البرلمان توضح مصير القوانين التي سحبتها حكومة السوداني

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عن مصير القوانين التي سحبتها حكومة محمد شياع السوداني، منذ تشكيل الجلس التشريعي عام 2021.

وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية سحب القوانين من قبل الحكومة إجراء قانوني ودستوري وضمن صلاحياتها، خاصة أن بعض القوانين الموجودة في مجلس النواب سحبت من قبل الحكومة لأجل تنضيجها، حيث أن بعضها فيها جنبة مالية وتحتاج إلى موافقة".

وأوضح الحمامي، أن "أبرز القوانين التي سحبت هي (قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، قانون الخدمة المدنية الاتحادي) وغيرها".

وأضاف أن "الحكومة سحبت هذه القوانين، كونها مرسلة من قبل الحكومة السابقة، وهي تحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى أن تكون لها تخصيصات مالية ضمن الموازنة، وهذا هو أساس سحب القوانين"، داعياً الحكومة إلى "الإسراع بإرسال القوانين المهمة إلى مجلس النواب، كونها لم تعيد إرسال تلك القوانين حتى الآن".