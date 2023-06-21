قال إنه يمتلك الأدلة.. خشان: الحلبوسي ارتكب جرائم وانتهاكات ويجب إقالته (وثائق)

شفق نيوز/ اتهم النائب المستقل، باسم خشان، يوم الأربعاء، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بانتهاك الدستور العراقي، وارتكاب جرائم تزوير ومخالفات مالية جسيمة، والإضرار بمصالح المجلس النيابي.

وكتب خشان، في تدوينة له على صفحته الشخصية في فيسبوك، طالعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحلبوسي لا يصلح لأن يبقى رئيساً لمجلس النواب، وبقاؤه على رأس أعلى المجلس إهانة للشعب وللعراق، وأنا مسؤول عن كل ما مفردة وردت في هذا المقال، إذا عجزت عن إثباتها بأدلة لا تدحض".

وأضاف: "في آخر مرافعة في المحكمة الاتحادية أذهلني ما سمعته، فقد ذكر أن الحلبوسي أصدر أمرا نيابيا (صوَّب) به أمره النيابي المؤرخ 2023/1/15، الذي وافق فيه على طلب استقالة نسبه إلى النائب ليث الدليمي الذي سجل مكتب الحلبوسي وروده في هذا التاريخ، واعتبر الحلبوسي النائب ليث الدليمي مستقيلا من تاريخ تقديم طلبه في 2022/5/7".

وأشار خشان، إلى أن "الجرائم التي ارتكبها الحلبوسي لا تبقي أمام أعضاء مجلس النواب سوى طريق واحد مختصر يسترد المجلس من خلاله كرامته، وهو طريق إقالته، ورفع الحصانة عنه لمحاكمته، وكل الطرق الأخرى ملتوية أو مسدودة، ولا تحفظ كرامة الشعب".