قاليباف للسوداني: نقف شعباً وبرلماناً وحكومةً دعماً لقوّة العراق واقتداره

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى طهران.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، فقد جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والأمني والثقافي، ودعم مسارات الشراكة بما يؤمّن مصالح البلدين.

وأكّد السوداني حرصه على تلبية الدعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية، وذلك تعبيراً عن عمق العلاقة وأصالة الروابط بكل أشكالها بين الشعبين، كما أشار الى أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعيتين في العراق وإيران، التي من شأنها أن توطّد أواصر التعاون بين حكومتي البلدين.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد قاليباف، عن الاعتزاز بعلاقات التواصل بين الشعبين، ومتانتها بين البلدين على مستوى مؤسسات الدولة، ومنها السلطتان التشريعيتان. وأكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شعباً وبرلماناً وحكومةً، تقف داعمة لقوّة العراق واقتداره.