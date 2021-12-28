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إقالة مدير مكافحة المتفجرات من منصبه

Category: سیاسة

Date: 2021-12-28T18:17:59+0000
إقالة مدير مكافحة المتفجرات من منصبه

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الثلاثاء، عن إقالة مدير مكافحة المتفجرات من منصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إنهاء تكليف اللواء صباح الشبلي من مهام مدير مكافحة المتفجرات ونقله الى دائرة التفتيش الاداري والمهني".

ولم يشر المصدر إلى أسباب الإقالة، إلا أنها تأتي إثر الاشتباه بتورطه في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من الشهر الماضي.

وكان الشبلي ومسؤولين أمنيين آخرين قد أودعوا التوقيف لعدة أيام وجرى التحقيق معهم، على خلفية اتهامهم بعدم التعامل المهني مع الأدلة المادية التي تم جمعها من مقر الكاظمي إثر محاولة اغتياله.

وتأتي الإقالة بعد قليل من إقالة اللواء اياد عبد حمزة من مهام مدير الادلة الجنائية، وهو أيضاً من المشتبهين بتورطهم في محاولة الاغتيال.

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