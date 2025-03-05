إقالة الحاصود تشعل المحافظة.. كتلة "نينوى المستقبل" تتوعد بالقضاء

شفق نيوز/ أعلن أعضاء كتلة نينوى المستقبل، المنضوية ضمن تحالفات الإطار التنسيقي، يوم الأربعاء، طعنهم بشرعية جلسة إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.

وقالت ليال محمد علي، عضو مجلس المحافظة عن كتلة نينوى المستقبل، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جلسة الإقالة غير قانونية ولم تتضمن أي استجواب قانوني لرئيس المجلس"، معتبرة أن "الإجراءات المتبعة في الجلسة “لم تكن صحيحة من الناحية القانونية".

وأضافت أن "ما جرى يمثل خيانة من قبل نائب رئيس المجلس وبعض الأعضاء الذين تم شراء ذمتهم لصالح جهات معينة".

من جهته، وصف عضو المجلس محمد عارف الشبكي استجواب رئيس المجلس بـ "المؤامرة"، مدعياً أن بعض الأعضاء الذين شاركوا في الإقالة لهم تاريخ سابق في تسليم نينوى لتنظيم داعش".

وأشار الشبكي، إلى أن "ما حدث في الجلسة يذكر بالمؤامرات التي أدت إلى سقوط الموصل العام 2014"، مؤكداً أن "كتلة نينوى المستقبل ستتخذ إجراءات قانونية للطعن في القرار، كون الإقالة تمت بطرق غير قانونية".

يُذكر أن مجلس محافظة نينوى عقد جلسة في وقت سابق من اليوم الأربعاء، صوت خلالها 16 عضواً من أصل 29 لصالح إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي.