إقالات واعتقالات في صفوف حركة "تشرينية" بذي قار

شفق نيوز/ كشف الأمين العام لحركة "نازل أخذ حقي" المنبثقة عن احتجاجات تشرين مشرق الفريجي، مساء يوم الاثنين، عن اعتقالات وإقالات من المناصب الحكومية طالت أعضاء الحركة في محافظة ذي قار.

وقال الفريجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بيوم واحد، تم إعفاء مرشحنا في مدينة الناصرية (حسين اجليد موسى) من منصبه كمعاون لمدير بلدية الناصرية".

وأضاف أنه تم "اعفاء (أحمد حسن راهي) من ادارة أحد الأقسام البلدية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من أبناء الحركة ومنهم الصديق (بهاء) من قبل قوات سوات في محافظة ذي قار".

يشار إلى أن التظاهرات التي انطلقت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في العام 2019 والتي أصبحت تُعرف فيما بعد بـ"حراك تشرين" أفرزت عدداً من القوى الناشئة منها "نازل أخذ حقي"، و"امتداد"، و"إشراقة كانون".

وخض مرشحو تلك القوى الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، وبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فقد فاز ما يقارب 70 مرشحاً مستقلاً وضمن "حراك تشرين" بالانتخابات الأخيرة.