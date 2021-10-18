سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقالات واعتقالات في صفوف حركة "تشرينية" بذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-10-18T19:00:48+0000
إقالات واعتقالات في صفوف حركة "تشرينية" بذي قار

شفق نيوز/ كشف الأمين العام لحركة "نازل أخذ حقي" المنبثقة عن احتجاجات تشرين مشرق الفريجي، مساء يوم الاثنين، عن اعتقالات وإقالات من المناصب الحكومية طالت أعضاء الحركة في محافظة ذي قار.

وقال الفريجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بيوم واحد، تم إعفاء مرشحنا في مدينة الناصرية (حسين اجليد موسى) من منصبه كمعاون لمدير بلدية الناصرية".

وأضاف أنه تم "اعفاء (أحمد حسن راهي) من ادارة أحد الأقسام البلدية، بالإضافة إلى اعتقال عدد من أبناء الحركة ومنهم الصديق (بهاء) من قبل قوات سوات في محافظة ذي قار".

يشار إلى أن التظاهرات التي انطلقت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في العام 2019 والتي أصبحت تُعرف فيما بعد بـ"حراك تشرين" أفرزت عدداً من القوى الناشئة منها "نازل أخذ حقي"، و"امتداد"، و"إشراقة كانون".

وخض مرشحو تلك القوى الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، وبحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فقد فاز ما يقارب 70 مرشحاً مستقلاً وضمن "حراك تشرين" بالانتخابات الأخيرة.

related

خلال اجتماع.. ترقب حسم منصب محافظ ذي قار في أية لحظة

Date: 2021-04-05 15:08:33
خلال اجتماع.. ترقب حسم منصب محافظ ذي قار في أية لحظة

"التشرينيون" بـ70 مقعداً: نمتلك رؤية واضحة لتشكيل الحكومة

Date: 2021-10-18 11:13:35
"التشرينيون" بـ70 مقعداً: نمتلك رؤية واضحة لتشكيل الحكومة

أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

Date: 2021-02-26 17:19:11
أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

نواب ذي قار يكشفون موقفهم من المجلس الاستشاري للمحافظة

Date: 2021-03-03 16:44:36
نواب ذي قار يكشفون موقفهم من المجلس الاستشاري للمحافظة

بغداد تضغط على ذي قار لمنع إقالة مسؤولين حكوميين تابعين لجهتين

Date: 2021-05-07 14:10:38
بغداد تضغط على ذي قار لمنع إقالة مسؤولين حكوميين تابعين لجهتين

بينها اعتبار المحافظة منكوبة.. ذي قار تقدم جملة مطالب للرئاسات الثلاث

Date: 2019-12-01 14:23:03
بينها اعتبار المحافظة منكوبة.. ذي قار تقدم جملة مطالب للرئاسات الثلاث

حكومة ذي قار تدرس تقديم استقالة جماعية وسط حديث عن مصرع 75 شخصاً بفاجعة الحريق

Date: 2021-07-12 22:45:46
حكومة ذي قار تدرس تقديم استقالة جماعية وسط حديث عن مصرع 75 شخصاً بفاجعة الحريق

المفوضية تدعو الكاظمي لإدارة الامن بذي قار: المتظاهرون يواجهون الاغتيالات والاختطاف

Date: 2021-01-09 18:21:36
المفوضية تدعو الكاظمي لإدارة الامن بذي قار: المتظاهرون يواجهون الاغتيالات والاختطاف