قاضٍ كوردي حاكم صدام حسين يترشح لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن القاضي رزكار محمد أمين، الثلاثاء، أنه قرر ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ليكون منافساً للرئيس الحالي برهم صالح.

ويجري انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك خلال مدة ٣٠ يومياً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

وفتح مجلس النواب، أمس الاثنين، باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يجري انتخاب أحد المرشحين خلال مدة أقصاها ٨ شباط/فبراير الماضي.

وقال محمد أمين لوكالة شفق نيوز، إنه قرر ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية كمرشح مستقل إيمانا منه بالعملية الديمقراطية.

وطالب القاضي الكوردي محمد أمين، القوى السياسية الكوردية في مجلس النواب، بدعمه في سباق انتخابات الرئاسة داخل قبة البرلمان العراقي.

*من هو القاضي رزكار محمد أمين؟

ولد القاضي رزكار حمه امين في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان العراق عام 1957، وهو متزوج واب لاربعة اولاد.

واكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدينته السليمانية، وتخرج من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد عام 1980، ومن ثم انتسب إلى المعهد القضائي في بغداد و اكمل دراسته العليا فيه عام 1992.

تدرج في سلم القضاء بمحافظة السليمانية حتى أصبح كبير القضاة هناك.

واشتهر بمحاكمته للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في المحكمة الجنائية العليا، إلا أنه تنحى من رئاسة المحاكمة بعد ترؤسه سبع جلسات علنية وواحدة سرية.

وسيتنافس القاضي محمد أمين مع الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، الذي رشحه حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل المنصب لولاية ثانية.

ووفق العرف السياسي المتبع في العراق فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد، والبرلمان من حصة السنة، والحكومة من حصة الشيعة.

*آلية انتخاب رئيس الجمهورية

تنص المادة 70 من الدستور العراقي على ما يلي:

أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.