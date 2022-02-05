قاضي "صدام حسين" يتوقع اختياره كمرشح تسوية من قبل الديمقراطي والاتحاد

شفق نيوز/ توقع رزكار حمة امين المرشح لرئاسة الجمهورية القاضي الذي حاكم صدام حسين، يوم السبت، اختياره كمرشح تسوية من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد.

وقال أمين في مؤتمر صحفي بمدينة السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، إن هناك مرشحين مدعومون من قبل أحزابهم، لكن على أعضاء البرلمان التصويت بما يملي عليهم ضميرهم.

وأشار إلى أنه لا يريد الفوز بالمنصب بمعزل عن الكتل الكوردية، مضيفا "لم يتواصل مع أية جهة علناً او بشكل سري للحصول على هذا المنصب، وانني متاكد من دعم الاحزاب والجهات جميعاً لي، ولن يقفون حجر عثرة في طريقي و مع هذا سوف نرى بعض المفاجآت.

وقال إن أحد الحزبين الرئيسيين الاتحاد والديمقراطي، إذا لم يصوت لصالحه فإنه لن يستطيع الفوز بالمنصب.

وتوقع أمين اختياره كمرشح تسوية من قبل الحزبين قائلا، "ترشيحي يمكن ان يصبح سبباً لتوحيد البيت الكوردي، في حال عدم توافق الجهات على مرشح ما فانني ساصبح مرشحاً للحزبين".

وتابع أمين أن "اوضاع حقوق الانسان في العراق غير مستقرة والعدالة بحاجة الى اعادة النظر فيها و من يتسنم منصب رئاسة الجمهورية، يستطيع ان يعمل مع الجهات الاخرى على هذا الشأن".

ويتنافس ٢٥ مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري.

ومن المقرر أن ينعقد البرلمان العراقي بعد غد الاثنين لاختيار أحد المرشحين، وسط مخاوف من عدم إمكانية تحقيق النصاب القانون نظرا لمقاطعة الكتلة الصدرية للجلسة.