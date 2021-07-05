سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-07-05T09:04:17+0000
قاسماً بـ"رب الراقصات".. فائق الشيخ علي يفجرها ويعلن أسم رئيس الحكومة المقبل

شفق نيوز/ علق البرلماني العراقي فائق الشيخ علي، يوم الاثنين، على حديث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجدداً بـ"قرب موته"، وهو أمر أثار جدلاً بين أنصار الأخر.

وقال الشيخ علي في تغريدة له، "لن يموت السيد مقتدى الصدر، ولن يستشهد.. لا وحق رب الراقصات، على عناد أبو علي الشيباني وماغي فرح"- وهما منجمان معروفان-.

وأضاف، "هذه هي المرة الرابعة التي يعلن فيها عن قرب استشهاده وجماهيره تلطم بلا جنازة!، سيبقى السيد مقتدى الصدر وستفوز قائمته وسيشكل الحكومة برئاسة السيد جعفر الصدر حتى لو كهرباء ماكو".

وجعفر الصدر نجل المرجع الديني الشيعي البارز محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة، وحالياً يشغل منصب سفير العراق في لندن، وتم طرح اسمه مرشحاً لتشكيل الحكومة خلال دورات ماضية.

https://twitter.com/faigalsheakh/status/1411966378135928834

related

الشيخ علي يعلّق على أنباء وضع الصدر تحت الاقامة الجبرية

Date: 2020-02-05 16:11:02
الشيخ علي يعلّق على أنباء وضع الصدر تحت الاقامة الجبرية

نائب مثير للجدل يدعو للتخلي عن الصدر: كل ثانيتين يصدر قرارا يناقض الأول

Date: 2020-02-03 15:54:41
نائب مثير للجدل يدعو للتخلي عن الصدر: كل ثانيتين يصدر قرارا يناقض الأول

الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

Date: 2020-12-16 09:48:20
الصدر يلوح بـ"تدخل خاص" لإجتثاث الفساد والابتزاز من ميناء الفاو

المتحدث باسم الصدر يهاجم "الفصائل": رحبت بالقوات الامريكية ورفضت قتال داعش تحت عنوان الدولة

Date: 2021-01-03 16:40:36
المتحدث باسم الصدر يهاجم "الفصائل": رحبت بالقوات الامريكية ورفضت قتال داعش تحت عنوان الدولة

إئتلاف العامري يعلن انضمام الصدر لمعسكر "الكاظمي"

Date: 2020-04-06 16:30:18
إئتلاف العامري يعلن انضمام الصدر لمعسكر "الكاظمي"

نائب يكشف عن "عملية كبرى" للتحالف الدولي في العراق: ايران تستسلم

Date: 2020-01-27 21:11:40
نائب يكشف عن "عملية كبرى" للتحالف الدولي في العراق: ايران تستسلم

الصدر يحدد خطوتين بعد الاعتصام ويحذر من صِدام بين الحشد والشعب

Date: 2019-10-27 20:26:49
الصدر يحدد خطوتين بعد الاعتصام ويحذر من صِدام بين الحشد والشعب

الصدر يعلن دعماً لجولة الكاظمي الخليجية: خطوة نحو الطريق الصحيح

Date: 2021-04-04 16:53:26
الصدر يعلن دعماً لجولة الكاظمي الخليجية: خطوة نحو الطريق الصحيح