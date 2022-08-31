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قارن خطوته بجمال عبد الناصر.. مسؤول سابق: تحرك الصدر لم يقدم عليه احد منذ 90 عاماً

Category: سیاسة

Date: 2022-08-31T11:55:29+0000
قارن خطوته بجمال عبد الناصر.. مسؤول سابق: تحرك الصدر لم يقدم عليه احد منذ 90 عاماً

شفق نيوز / وصف مسؤول عراقي سابق، اليوم الأربعاء، "اعتزال" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه "تحرك سياسي لامع" لم يقدم احد عليه من قادة العراق منذ 90 عاماً ، فيما قارن خطوته بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وقال نائب المبعوث العراقي إلى الأمم المتحدة سابقًا، فيصل الاسترابادي، في مقابلة مع قناة CNN الامريكية إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قام بتحرك سياسي لامع، اعتذر للعراقيين، لا أستطيع أن أتذكر قائدًا عراقيًا اعتذر عن الفشل في العراق على الإطلاق في تاريخنا منذ الاستقلال في عام 1932، لم يفعل أحد ذلك حتمًا في فترة الجمهورية منذ عام 1958"، على حد تعبيره.

وتابع الاسترابادي بالقول "هناك تقليد بدأه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بتقديم الاستقالة ومن بعدها خروج متظاهرين إلى الشوارع طالبين منك البقاء في السلطة. لن أتفاجأ إذا لم يحدث شيء مشابه".

وشكك الاسترابادي في أن "الصدر سيعتزل"، مؤكدًا أنه "يجد أن من الصعب تصديق أن الصدر يتجه حقًا بعيدًا عن السلطة بعد أن تولاها لفترة طويلة. إذا كان فعل هذا حقًا، فسأكون أول من يقول ذلك، لكنني أشك في الأمر، وسأصدقه عندما أرى ذلك".

وكان زعيم التيار الصدري اعلن استقالته العمل السياسي نهائيا، في 29 اب 2022، فيما اندلعت مواجهات مسلحة بعد توجه أنصاره الغاضبين الى مقر القصر الحكومي، معقل رئاسة الوزراء، ليعود الصدر مجدداً، في 30 اب 2022، ويطالب بانسحاب أنصاره المسلحين وغير المسلحين من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم الذي امتد لنحو شهر كامل.

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