قادما من النجف.. الصدر يصل بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع بوصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء يوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر وصل لبغداد لإجراء حوارات مع عدد مع القوى السياسية بينها الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

وتأتي الزيارة بعد ساعات من صدور بيان للإطار التنسيقي حذر فيه من سياسة الإقصاء القوى السياسية من المشاركة في الحكومة المقبلة، ملمحاً إلى أن هذا الأمر قد يدفعه إلى الذهاب للمعارضة أو المقاطعة.

وكان الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، قد قال في تصريح متلفز، أمس الثلاثاء، إنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد إضافة إلى اجتياح داعش لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.