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قادة إقليم كوردستان يجتمعون مع برهم صالح في بيرمام

Category: سیاسة

Date: 2021-04-29T09:16:16+0000
قادة إقليم كوردستان يجتمعون مع برهم صالح في بيرمام

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني صباح اليوم الخميس في منطقة "بيرمام" مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني سيجتمعان مع صالح في بيرمام ايضا كل على حدا بعد انتهاء اجتماع الزعيم الكوردي.

و وصل الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب معلوما فإن صالح سيجتمع مع رئيس الإقليم وكبار المسؤولين لمناقشة الاوضاع الداخلية في كوردستان خاصة والعراق عامة، إضافة إلى بحث التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول من العام الحالي.

وتشير المعلومات إلى أن صالح سيبحث توحيد الخطاب للقوى السياسية الكوردستانية إضافة إلى مناقشة الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مؤخرا، وكذلك آخر المستجدات على صعيد المنطقة.

وتأتي زيارة صالح إلى أربيل في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أربيل قادما من العاصمة بغداد واجتمع فيها مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

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