قادة الإطار يجتمعون مطلع الأسبوع المقبل لحسم ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي رفيع، اليوم الخميس، بأن قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل لحسم ملف رئيس مجلس النواب الجديد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون يوم الاحد المقبل اجتماعا مهما من أجل حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ومحاولة توحيد مواقف قوى الإطار تجاه مرشح واحد".

وعقد مجلس النواب مساء السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس بدلاً من السابق محمد الحلبوسي، وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين فاز مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب.