قادة العراق يحسمون أمرهم بشأن إجراء الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ أفصح النائب محمد الكربولي، يوم السبت، عن تفاصيل اجتماع للرئاسات العراقية والقضاء والأمم المتحدة، معلناً أن المجتمعين أكدوا إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الاول المقبل.

وقال الكربولي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نتفهم حالة الجمود الانتخابي الناتج عن اختلاف الرؤى بين فريقي المقاطعين و الملتزمين، ولكن اجتماع القوى السياسية مع مفوضية الانتخابات اليوم بحضور رؤساء الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء قد حسم الأمر لصالح مضي الانتخابات في 2021/10/10".

بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، إن "الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ونائب ممثلة الامم المتحدة في العراق مع مفوضية الانتخابات خرج باجواء ايجابية".

وأضاف بحسب وكالة الانباء الرسمية "واع"، أن "الحاضرين أكدوا على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل".

وأشار إلى أن "الاجتماع ناقش جميع القضايا التي تخص انتخابات تشرين سواء من الجانب التقني أو توفير الدعم لمفوضية الانتخابات لتجاوز الصعوبات".

وأوضح أن "مفوضية الانتخابات قدمت شرحاً مفصلاً حول استعداداتها وتطور عملها".

وأمس الجمعة، اتهمت كتلة الفتح النيابية، جهات سياسية تمتلك مناصب بالحكومة بمحاولة تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى إشعار آخر.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هو موعد "حتمي لا رجعة عنه".