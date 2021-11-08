قادة العراق يجتمعون في منزل العبادي لنزع فتيل أزمة محاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الاثنين، عن احتضان منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اجتماعاً ضم قادة العراق وزعماء القوى السياسية في مسعى لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل أزمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، إن "كلاً من رئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس القضاء فائق زيدان حضروا الاجتماع، اضافة الى قيادات الاطار التنسيقي".

وأضافت، أن "الاجتماع يهدف لتهدئة الأوضاع على الساحة السياسية والقبول بنتائج الانتخابات".

وتابعت المصادر، أن "الاجتماع انعقد بناء على دعوة وتحرك رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم".

وفي السياق، تحدثت مصادر عن مشاركة رئيس اللجنة التفاوضية في التيار الصدري حسن العذاري بالاجتماع، غير أن الهيئة السياسية للتيار الصدري نفت سريعاً حضور أي ممثل عنها أو عن اللجنة التفاوضية في اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد هذا اليوم.