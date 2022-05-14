قادة الاطار التنسيقي يوجهون تحذيرا الى الحلبوسي

شفق نيوز/ أصدر الاطار التنسيقي الشيعي، فجر اليوم السبت، بياناً بشأن "اقصاء" النائب باسم خشّان عن اداء مهامه النيابيّة.

وذكر بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "أبدى قادة الاطار التنسيقي استغرابهم واستنكارهم للطريقة التي تصرّف بها رئيس مجلس النوّاب مع النائب باسم خشان واستبعاده عن المشاركة في اللجان النيابيّة وهي حقّ مكفول دستوريّا لكلّ نائب".

وحذّر قادة الاطار وفق البيان، من "استخدام هذه الاساليب التعسّفية مع ممثلي الشعب"، داعين الى "مراجعة هذا القرار والحفاظ على المسار الديمقراطي وابعاده عن المناكفات والمواقف الشخصيّة والفئويّة".

وفي جلسة البرلمان للأربعاء الماضي، قال الحلبوسي "لايتم إضافة النائب باسم خشان لأي لجنة برلمانية، ولايسمح له بأي مداخلة إلا أن يقدم اعتذاراً مكتوباً الى رئاسة مجلس النواب".

واثر ذلك خرج العشرات من أنصار النائب خشان في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق، (الجمعة)، بتظاهرة ضد الحلبوسي.

وفي 7 أيار الجاري)، اتهم النائب خشان، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بارتكابه "جرائم مالية" وانتهاكه الدستور، مطالباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقالته بناءً على وثائق يمتلكها.