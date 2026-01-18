فؤاد حسين يؤكد للرئيس الإيراني ضرورة العمل المشترك لتنمية شعوب المنطقة

شفق نيوز- طهران

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء اليوم الأحد، على أن أمن المنطقة الإقليمية "مترابط ولا يمكن تجزئته"، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين استعرض خلال لقائه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العاصمة طهران، تطورات مباحثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأشار فؤاد حسين، إلى أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته، مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتهيئة بيئة مستقرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

ولفت إلى أنه استعرض تطورات العملية السياسية الجارية في العراق، ولا سيما قرب استكمال الاستحقاقات الدستورية باختيار رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف حسين، أن التحديات والتهديدات التي ما تزال قائمة تتطلب معالجات مختلفة تقوم على الحوار ومعالجة الأسباب الداخلية.

بدوره استعرض بزشكيان، بحسب البيان، الظروف التي تمر بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع العراق وإيران.

كما أكد أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة لما له من تأثير مباشر على أمنها وتنميتها.

وفي وقت سابق، بحث فؤاد حسين، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشار حسين إلى وجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران.

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، صباح اليوم الأحد، إلى طهران، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي التحركات الدبلوماسية العراقية في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يرافقه من مخاوف على أمن واستقرار المنطقة.