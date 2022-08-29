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فؤاد حسين يلتقي عبد اللهيان في طهران

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T08:59:01+0000
فؤاد حسين يلتقي عبد اللهيان في طهران

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، الى العاصمة الايرانية طهران.

وذكر مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، أن "حسين التقى بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، اعلنت امس الاحد، أن وزيرها فؤاد حسين يزمع زيارة طهران اليوم الاثنين واللقاء بكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

وأضافت، ان حسين سيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها لصالح الشعبين الجارين.

وأضافت، كما سيبحث الجانبان الأوضاع على مستوى المنطقة والعلاقات الإيرانية مع دول الخليج، وتطورات المباحثات في الملف النووي الإيراني.

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