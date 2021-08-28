فؤاد حسين يعلن عقد قمة مستقبلية ببغداد بمشاركة دول اخرى

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم السبت، أن اجتماع بغداد ستليه اجتماعات عدة بمشاركة دول أخرى في المستقبل القريب.

وقال حسين في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر بغداد حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن المؤتمرين في بغداد قرروا أن يكون لهذا الاجتماع استمرارية هنا في بغداد إمكانية وأن هناك دولاً أخرى ستنضم للاجتماعات مستقبلا.

وأضاف حسين؛ أن قادة الدولة المشاركة في مؤتمر بغداد قرروا الاستمرار في هذا التداول واللقاء مستقبلا والعمل على توسيع المشاركة لدول اخرى.

واشار وزير الخارجية العراقي؛ إلى أن بغداد كانت وسيطا بين دول مختلفة بالمنطقة، ونتيجة لهذه الوساطة وصلنا إلى هذه المرحلة حيث لعب العراق دورا دبلوماسيا كبيرة في انجاح هذا المؤتمر، لافتا إلى أن العراق هو الدولة الوحيدة التي لها علاقة إيجابية مع دول الجوار.