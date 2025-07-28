فؤاد حسين يصل نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي حول فلسطين

شفق نيوز– بغداد

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي يبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان صدر اليوم الاثنين، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر يُعقد في ظل تصاعد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وسط جهود دولية متواصلة لدعم حقوقه المشروعة وإيجاد حلول عادلة وشاملة للقضية.

ومن المقرر أن يُجري حسين، خلال زيارته، سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين، بهدف تنسيق العمل المشترك الداعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز الموقفين العربي والإسلامي داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في إطار الزخم الدولي المتجدد لدعم القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء في البيان.