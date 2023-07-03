فؤاد حسين يصل لندن في زيارة رسميَّة ويجري لقاءات سياسية واقتصادية

شفق نيوز/ وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، إلى العاصمة البريطانيَّة لندن في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الزيارة تاتي لإجراء عدد من اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق والمملكة المتحدة ضمن الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ–البريطانيّ".

واوضحت ان "وزير الخارجيَّة سيعقد لقاءات ثنائية عدة اذ سيلتقي بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بين والاس ووزير الدولة لشُؤُون الهجرة روبرت جينرك، ووزير الدولة لشُؤُون الأمن في وزارة الداخليَّة البريطانيَّة السيِّد توم توكهندات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجيَّة في البرلمان البريطانيّ اليشا كيرنز، ورئيس لجنة الدفاع توبايس الوود ومجموعة كل الأحزاب من اجل العراق APPG وغيرهم".

وفي إطار تعزيز العلاقات الإقتصادية بين العراق والمملكة المتحدة سيجري وزير الخارجيَّة لقاءات عدة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، وعددا من رجال الأعمال ضمن ندوة غرفة التجارة العربيَّة البريطانيَّة بالإضافة إلى لقاء المدير التنفيذي لشركة BT البريطانيَّة وغيرهم.