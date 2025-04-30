فؤاد حسين يصل عُمان لتبادل وجهات النظر بشأن "التحديات الراهنة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء يوم الأربعاء، وصول وزيرها فؤاد حسين، إلى العاصمة العُمانية مسقط، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من المقرر أن يجري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين خلال الزيارة، لقاءات مع عدد من المسؤولين العُمانيين، في مقدمتهم وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والتحديات الراهنة".

وأشار البيان، إلى حضور مراسم الاستقبال سفير جمهورية العراق في مسقط قيس العامري وكادر السفارة.