فؤاد حسين يصل عمّان للمشاركة باجتماع عربي

شفق نيوز-عمّان

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في أعمال الاجتماع المستأنف للدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقده يوم غد الاثنين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من المقرر أن يبحث الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وبحسب الوزارة، فإن "اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب، يسبق الجلسة الوزارية الرسمية، ويهدف إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة".

وأضافت، "من المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إقرار تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، وذلك استناداً إلى التفويض الصادر عن القادة العرب خلال القمة العربية الأخيرة".