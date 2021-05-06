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فؤاد حسين يشرح تأثيرات الصراع الامريكي الإيراني على الواقع العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-05-06T04:46:42+0000
فؤاد حسين يشرح تأثيرات الصراع الامريكي الإيراني على الواقع العراقي

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الصراع بين امريكا وإيران أثر على الواقع السياسي، الأمني والمجتمعي أحيانا.

وقال وفي ندوة صحافية عقدها في روما، "مع تغيّر الإدارة الأمريكية رأينا هناك تغييرا في هذا المجال أيضا، حيث بدأ التواصل مع إيران، وبالتالي الحوار والنقاش في فيينا، فضلا عن التواصل والحوار غير المعلن بين إيران والسعودية".

وأشار إلى أن "العراق لعب دورا في مجال هذه اللقاءات الإقليمية، وذلك لأن هذه الصراعات كانت تؤثر على الواقع السياسي العراقي، ولإدارة الصراع في الداخل كنا نحتاج إدارة الصراع في الخارج".

وتابع: "ما يحدث في العراق يؤثر على المحيط الإقليمي بأسره، لذا فإن تحركنا كان في جزء منه لمصلحة بلدنا، والجزء الآخر لمصلحة المنطقة".

وأردف: "العراق كان في حالة اقتتال مع النفس ومع الآخرين لمدة خمسين سنة".

 

 

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