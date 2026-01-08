وزير الخارجية يحذر من "انعكاسات مباشرة" للأحداث في سوريا على الوضع بالعراق

شفق نيوز - بغداد

حذر وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الخميس، من تداعيات الاشتباكات الحاصلة بين قوات الجيش السوري، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب على الوضع في العراق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.

وذكر البيان، أنه "جرى خلال الاتصال تبادلُ الآراء بشأن أوضاع المنطقة، ولا سيّما التطورات الأخيرة في سوريا، وخاصة الأحداث الجارية في مدينة حلب، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراعات، والاستمرار في المسارات التفاوضية، ولاسيما بين الحكومة الانتقالية وقيادات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأعرب فؤاد حسين عن قلقه إزاء ما يجري في حلب من هجمات تستهدف مناطق مدنية وسكنية، وما نتج عنها من نزوح آلاف المواطنين الكورد خارج مناطقهم، مؤكداً أهمية العمل المشترك من أجل إيقاف هذه الهجمات ودعم الأمن والاستقرار في سوريا.

كما شدد على أن استمرار هذه الأحداث ستكون له انعكاسات مباشرة على الوضع في العراق.

وأشار البيان، إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة التواصل مع الإخوة في حكومة الإدارة الانتقالية في دمشق، ومناقشة خطورة هذه التطورات والعمل على معالجتها.

وفي سياق آخر، جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في اليمن، حيث أكد الوزير فؤاد حسين أهمية تهدئة الأوضاع بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.

كما تطرق الاتصال إلى التوترات والتهديدات العامة في المنطقة، والأوضاع في إيران، وتقييم المشهد الإقليمي، وانعكاسات التوترات الإقليمية على كلٍّ من العراق والسعودية.

وفي ختام الاتصال، تم بحث التطورات في فنزويلا، ولا سيّما تأثيراتها المحتملة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، بحسب بيان وزارة الخارجية العراقية.