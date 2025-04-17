فؤاد حسين يتلقى دعوة رسمية لزيارة دولة أوروبية لـ"تعميق الحوار الثنائي"

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، مع نظيره البلغاري، جورج جورجييف، يوم الخميس، التعاون الثنائي بين البلدين وآفاقه المستقبلية، وبينما أبدى جورجييف استعداد بلاده للمساهمة في مشروع "طريق التنمية"، لبى حسين دعوة جورجييف لزيارة بلغاريا في أقرب فرصة ممكنة.

جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية العراقي اتصالاً هاتفياً من نظيره البلغاري وجرى خلاله بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أوجه التعاون الثنائي القائم وآفاقه المستقبلية، مع التركيز على تعزيز الشراكة الاقتصادية.

كما تناول النقاش مشروع "طريق التنمية"، حيث أبدى الوزير البلغاري - وفق البيان - استعداد بلاده للمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُتوقع أن يسهم في تحفيز النمو الإقليمي من خلال ربط البنى التحتية وتسهيل حركة التجارة.

وأشار البيان، إلى أن فؤاد حسين وعد بمتابعة المقترحات البلغارية المتعلقة بالمشروع، مؤكداً حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلغاريا، والتزامه بمواصلة الحوار مع الشركاء الدوليين بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي ختام الاتصال، وجّه الوزير البلغاري دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة بلغاريا، بهدف تعميق الحوار الثنائي. وقد عبّر فؤاد حسين عن شكره على الدعوة، مؤكداً استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، بحسب ما ورد في البيان.