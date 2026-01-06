فؤاد حسين يتسلم رسالة من عراقجي حول خطوات تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز- بغداد

تسلّم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجيّة العراقي في "حكومة تصريف الأعمال" فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، رسالة من نظيره الإيراني عباس عراقجي، تضمنت وجهة نظر طهران حول خطوات تشكيل الحكومة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن وزير الخارجية استقبل اليوم في بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، وتسلم منه رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تضمنت وجهة نظر طهران بشأن أبرز القضايا الدولية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وبين أن الرسالة تضمنت كذلك "التطرّق إلى تطورات الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات، والخطوات المتّخذة باتجاه تشكيل الحكومة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العملية السياسية".