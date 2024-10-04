فؤاد حسين يبحث مع مساعدة نظيره الأمريكي تشريعات حقوق الإنسان في العراق

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، ازرا زيا، في واشنطن جرائم تنظيم داعش والتشريعات العراقية بشأن حقوق الإنسان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في مستهل اللقاء، تم مناقشة الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها مدينتا الموصل وسنجار، وتدميرهم للتراث الثقافي، وعمليات القتل والخطف التي طالت النساء والأطفال الأيزيديين".

واضاف البيان انه "تم التطرق إلى التشريعات العراقية، خصوصاً في مجال حقوق الإنسان. وأوضح السيد الوزير أن هذه التشريعات مسألة تخص العراق، ويجب أن تأخذ في الاعتبار ثقافة المجتمع العراقي. كما أكد حرص العراق على حماية وتطوير علاقاته مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة، والعمل على تعزيز البناء الديمقراطي في مختلف مؤسسات الدولة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن العراق يسعى لجعل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من ثقافة المجتمع، وتوفير بيئة مناسبة لضمان استدامتها، بالإضافة إلى تعزيز حضوره في المحافل الدولية، مما ينعكس إيجاباً على علاقاته الخارجية.