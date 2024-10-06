فؤاد حسين يبحث مع السفيرة الأمريكية في العراق "خطر اندلاع حرب شاملة"

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين اليوم الأحد، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي تطورات الأوضاع الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء تناول نتائج زيارة الوزير إلى واشنطن والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

وأشار البيان؛ إلى أن النقاش تطرق إلى الأوضاع الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط وإمكانية اندلاع حرب تشمل عدة دول، مما يستدعي من الحكومة الأمريكية ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في غزة ولبنان ومنع توسيع دائرة الصراع إلى دول أخرى في المنطقة.