فؤاد حسين وعراقجي يبحثان الهدنة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات مسار وقف إطلاق النار في المنطقة والتصعيد الإسرائيلي على لبنان.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن الجانبين تناولا خلال اتصال هاتفي حيثيات المباحثات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وقيّما دور باكستان وعدد من الدول الأخرى التي أسهمت في تهيئة ظروف الحوار، إلى جانب بحث التطورات الميدانية الأخيرة في لبنان وانعكاساتها الإنسانية والأمنية.

وبحسب البيان، شدد حسين وعراقجي على ضرورة العمل مع عدد من الدول لدفع الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الهجمات على لبنان وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات، فيما أطلع الوزير الإيراني نظيره العراقي على نتائج اتصالاته الدولية المكثفة خلال اليومين الماضيين في إطار جهود التهدئة وخفض التصعيد.

ويأتي الاتصال بعد ساعات من إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان، في خطوة هدفت إلى وقف التصعيد وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع، غير أن الاتفاق سرعان ما واجه تفسيرات متضاربة بشأن نطاقه، ولا سيما ما إذا كان يشمل لبنان أيضاً.

فقد قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن التهدئة تشمل "كل مكان"، بما في ذلك لبنان، بينما أكدت واشنطن لاحقاً أن الاتفاق لا ينطبق على الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله، وهو ما كرره نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.

وفي ضوء ذلك شنّت إسرائيل، الأربعاء، واحدة من أعنف موجات القصف على لبنان منذ بداية الحرب الحالية، مستهدفة أكثر من مئة موقع قالت إنها تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 254 شخصاً وإصابة أكثر من 1100 آخرين.