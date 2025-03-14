وزير الخارجية العراقي: سنشكل غرفة عمليات مشتركة مع سوريا لمواجهة التهديدات

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الجمعة، عن بحث التحديات الأمنية مع سوريا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيما بين أكد غرفة العمليات "الخماسية" لمواجهة عمليات داعش التي شكلت في مؤتمر عمان سترى النور قريبا.

وقال حسين في المؤتمر، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التحديات التي يواجهها العراق وسورية هي مشتركة وأولها داعش، وفي اجتماعنا اليوم تحدثنا بصورة تفصيلية عن تحركات داعش في الداخل السوري والعراقي".

وأضاف "كما تحدثنا عن فكرة تشكيل غرفة عمليات لمواجهة تهديدات عمليات داعش الارهابية، وناقشنا مسألة الساحل وما حدث في لطائفة العلويين، وعبرنا عن قلقنا وفي نفس الوقت ناقشنا ملف اللجنة المشكلة السورية لمتابعة هذا الموضوع".

وبين "نتمنى ان يكون هناك عملية سياسية تشمل جميع المكونات في سوريا لان اهمال اي طيف في المجتمع احيانا يؤدي الى الفوضى".

وأكد أن "الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، اتفاق مهم ونتمنى ان يتم تطبيق لتحقيق مصلحة سوريا وبناء علاقات متوازنة بين جميع المكونات".

ولفت إلى أن "الشيباني التقى برئيسي الجمهورية والوزراء وبعد الافطار سيلتقي برئيس البرلمان".

وأشار إلى أن "اجتماع عمان كان مهما، وسوف نستمر بالعمل مع الدول المعنية الخمسة، لكن يجب ان لا نهمل التحالف الدولي فهو تأسس لمحاربة داعش، وكانت داعش ولادتها في سوريا والعراق، اذا فإن العمل الاقليمي مهم لكن يجب ان لا نهمل العمل الدولي".

واستطرد أن "غرفة العمليات التي أسست في عمان لمحاربة داعش سوف ترى النور قريبا"، مبينا أن "الاقتصاد العراقي تعرض للدمار، كما تعرض الاقتصاد السوري ايضا، واعادة بناء الاقتصاد تجربة عراقية سنضعها بخدمة السوريين".

وتابع "طرحنا فكرة تأسيس مجلس تعاون بين العراق وسوريا، لبحث كل القضايا الامنية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".