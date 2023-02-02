فؤاد حسين: نتطلع الى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية من خلال الشبكة السعودية أو الخليجية

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، تطلع بلاده للحصول على الكهرباء من خلال الربط مع منظومة الطاقة السعودية أو مع دول الخليج، داعيا الشركات الاستثمارية السعودية للعمل في العراق.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الزيارة التي يجريها الأخير إلى بغداد، إن هذه الزيارة مهمة، و تأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات، وبظروف حساسة لذا من المهم إجراء الحوارات والنقاشات حول هذه التحديات التي تهم المنطقة بصورة عامة.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية تطورت في مجالات مختلفة، وأن هناك تنسيقا كاملا مع المملكة حول السياسية النفطية، وحول التنسيق ضمن اطار منظمة اوبك، وأوبك بلاس ، مبينا أن هناك تعاونا مكثفا حول التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال الوزير ايضا: نعمل معا لتخفيف حدة التوترات الموجودة في المنطقة وحل المشاكل عن طريق السلم والحوار.

ولفت إلى أنه ونظيره السعودي تطرقا الى الاستثمارات بين البلدين، مردفا بالقول إن الجانب السعودي مستعد لدعم الشركات السعودية للاستثمار في الاقتصاد العراقي، ومن جانبنا نحن نرحب بالشركات السعودية والاستثمار السعودي بالعراق.

وأكد حسين أن العراق يتطلع إلى تزويده بالطاقة الكهربائية سواء من خلال شبكة السعودية أو الشبكة الخليجية لسد النقص الحاصل لدى البلاد.