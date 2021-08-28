فؤاد حسين: مؤتمر بغداد حدث تاريخي مهم لم يحصل منذ عام 1980 وسينعكس على المستقبل الاقليمي

شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، مؤتمر بغداد بأنه "حدث تاريخي مهم"، مشيراً إلى أنه لم يحصل منذ عام 1980.

وقال حسين في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، على هامش ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور وفود تسعة دول، إن "احتضان العراق لهذا المؤتمر دليلاً واضحاً على اعتماده سياسة التوازن والتعاون الإيجابي في علاقاته الخارجية"، مبيناً أن "العراق لم يحتضن مثل هذا المؤتمر منذ عام 1980 ".

وأضاف أن "بغداد خلقت حالة من الحوار الاقليمي بدلا من الصراعات"، مؤكداً أنه "حدث مهم كونه سيؤثر مستقبلاً على الوضع العراقي والاقليمي التي تعيش حالة من التوتر والتشنج والتي ستتغير الى حالة اخرى".

وأشار إلى أن "الوضع الداخلي العراقي مرتبط بالمنطقة"، مؤكداً أن "استقرار العراق يعني استقرار المحيط الاقليمي والمنطقة بكاملها ما يؤثر على العالم، وحين سيطر داعش على ثلث العراق اثر على الوضع الامني في العراق والمنطقة والعالم".

وتابع "حين يكون هناك استقرار في العراق يكون استقراراً بالمنطقة والعكس صحيح"، موضحاً أن "الاجتماع تطرق الى مختلف المحاور والقضايا والملفات ابرزها الاقتصادية والتجارية بين البلدان المختلفة".

وبين أن "هناك كانت لقاءات جانبية بين الدول نتيجة هذا الحدث المهم"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على بيان مشترك باللغتين العربية والانكليزية وتطرق الى قضايا دعم العراق اقتصادياً وامنياً ودعم سيادة العراق وكيفية التعامل مع الوضع الحالي العراقي والاستثمار في العراق".

وأشار إلى أن "لفرنسا دور مهم وفعال في هذا الاجتماع"، مقدماً "شكره الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كونه حضر بنفسه وكان له دور مهم".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم السبت، انتهاء الجلسة المفتوحة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ودعا الكاظمي وفود المؤتمر الى الدخول في جلسة مغلقة، وذلك اثر انتهاء الجلسة المفتوحة عقب انتهاء كلمات تسع دول تشارك في المؤتمر.

كما طلب الكاظمي من السفراء والاعلامين الخروج من القاعة.